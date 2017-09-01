Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых напольных покрытий

Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.