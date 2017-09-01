3-слойный моющийся фильтр захватывает >90% таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.
Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки
Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.
Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
Легкая конструкция и маневренность для удобного управления
Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.
Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки
Магниты по обеим сторонам позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.
Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых напольных покрытий
Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.
Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки
Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа
Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.
Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Насадки и аксессуары
Стандартная насадка
Насадка TriActive Turbo
Аксессуары в комплекте
Щетка "2 в 1"
Адаптер питания от сети переменного тока
Щелевая насадка
2 насадки из микрофибры
Дизайн
Функциональный дизайн
Включение/выключение
цвет
Серебряный
Вес и габариты
Вес изделия
4,7
кг
Забота об окружающей среде
Упаковка
> 90% переработанных материалов
Инструкция по эксплуатации
из 100% переработанной бумаги
Рабочие параметры
Тип элемента питания
Литий-ионный
Уровень интенсивности звука
83
дБ
Напряжение батареи
25,2
В
Время зарядки
5
часов
Время работы
до 60
мин
Элемент для влажной уборки
Unique mopping system
Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки емкости
Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.