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PowerPro Aqua Беспроводной пылесос с аккумулятором
Больше не доступен
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FC6408/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Все (13)
Как долго заряжается пылесос Philips PowerPro Duo?
Как выполнять очистку фильтра PowerPro Aqua?
Очистка/замена насадок из микрофибры для пылесоса
Беспроводной пылесос: теплая вода/средство для полов
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно
Пылесос Philips PowerPro Aqua не удерживает пыль.
Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
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