Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    SpeedPro

    Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6722/01
    Общая оценка / 5
    • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
      -{discount-value}

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      FC6722/01
      Общая оценка / 5

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        SpeedPro

        SpeedPro

        Беспроводной вертикальный пылесос

        Итого:

        Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

        • Насадка с системой всасывания 180°
        • 18 В, до 30 мин
        • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
        Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

        Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

        Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98% загрязнений одним движением — на любых типах покрытий, даже в труднодоступных местах.

        Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений

        Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений

        Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений.

        До 30 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

        До 30 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

        Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 30 минут работы в нормальном режиме и 15 минут в турборежиме.

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

        Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

        Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

        Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

        Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

        Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

        Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет пыль и воздух, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Система фильтрации удерживает до 99% пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая высокую скорость потока и стабильно высокую эффективность.

        • Рабочие параметры

          Тип аккумулятора
          Литий-ионный
          Функциональный дизайн
          2 в 1
          Цвет
          Насыщенный черный
          Уровень звуковой мощности
          80  dB
          Напряжение аккумулятора
          18  V
          Время зарядки
          5  hour(s)
          Время работы
          30  minute(s)
          Время работы (турбо-режим)
          15  minute(s)
          Воздушный поток (макс.)
          До 800  l/min

        • Удобство использования

          Ручка для переноски
          Наверх
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и принадлежности

          Поставляется с принадлежностями
          • Адаптер питания от сети переменного тока
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка
          • Кронштейн для настенного крепления
          Стандартная насадка
          Насадка с системой всасывания 180°

        • Вес и размеры

          Вес изделия
          2,43  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,4  L
          Фильтр электродвигателя
          Моющийся фильтр*

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты

              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips

              Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.