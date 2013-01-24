Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
В комплекте:
Забота об окружающей среде
Общие характеристики