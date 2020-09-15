Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Насадка с системой всасывания 180°
21,6 В, до 40 минут
2 в 1: сухая уборка и ручной пылесос
Мини-насадка "Турбо"
Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.
Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.
4.4
из 5
95
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
anso751
15/09/2020
Україна
Не заменимый в доме
Купила этот пылесос так как просто устала убирать квартиру по 5 раз стационарным пылесосом. У меня нет ковров, темный пол и дети которые постоянно что то едят (печенье, хлеб, бублики) для меня этот "электровеник" просто супер: всегда под рукой, очень маневренный, везде можно им достать, а то что палка превращается в такую мини щетку и ею можно пройти и на плинтусах и на карнизах это большой+. Имеет два режима и турбощетку. на 80 квадратов мне хватает заряда на 3 дня. Из недостатков хотелось бы по мощнее хотя не могу сказать что пропускает. хотела купить робот но выбрала этот и не прогадала. Надеюсь прослужит долго!!!!
Плюсы
маневренный, удобный
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro FC6724/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro FC6724/01 Беспроводной вертикальный пылесос
fdrv
06/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.
Плюсы
Вже порекомендував і вже купили
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Tatа
04/09/2024
Україна
Виріб супер...але
Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Мойте фильтр вручную раз в 2 недели для поддержания оптимальной эффективности. Отжимайте, пока вода не будет чистой. Дайте высохнуть в течение 24 часов перед повторной эксплуатацией.