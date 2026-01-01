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XV1700/01
Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми представленными ниже беспроводными пылесосами Philips с функцией Aqua (начало номера модели): FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Комплект 4 насадок из микрофибры
Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев
Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips
Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки. Предназначен для уборки деликатных напольных покрытий, например деревянных полов
Впитывающий материал (микрофибра) тщательно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.
Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
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