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  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

Аксессуар для вертикального пылесосаКомплект сменных насадок из микрофибры

XV1700/01

1 награда

Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми представленными ниже беспроводными пылесосами Philips с функцией Aqua (начало номера модели): FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Совместимые продукты
Беспроводной SpeedPro Max 8000 Complete

Беспроводной SpeedPro Max 8000 Complete
Беспроводной пылесос

XC8157/01

Серия 8000

Серия 8000
Универсальный беспроводной пылесос

XC8057/01

Philips Aqua Plus

Philips Aqua Plus
Моющий беспроводной пылесос

XC8349/01

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Моющий беспроводной пылесос

FC6729/01

SpeedPro Max Aqua

SpeedPro Max Aqua
Моющий беспроводной пылесос

FC6904/01

Насадки из микрофибры контролируют количество влаги

Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

  • Комплект 4 насадок из микрофибры

  • Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев

  • Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips

2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки. Предназначен для уборки деликатных напольных покрытий, например деревянных полов

2 обычные насадки из микрофибры

2 обычные насадки из микрофибры

Впитывающий материал (микрофибра) тщательно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.

Заменяйте каждые 6 месяцев

Заменяйте каждые 6 месяцев

Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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