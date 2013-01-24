Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*
Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
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Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*
Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
В этот набор входит 1 моющийся воздухозаборный фильтр. Этот фильтр защищает мотор от попадания пыли и мусора, которые могут его повредить. Фильтр необходимо заменять один раз в год.
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