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Запасной комплект

FC8003/01
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  • Набор сменных фильтров для PowerPro Expert* Набор сменных фильтров для PowerPro Expert* Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*
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    Запасной комплект

    FC8003/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 выходной фильтр
      • 1 моющийся воздухозаборный фильтр
      Выходной фильтр

      Выходной фильтр

      В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Моющийся воздухозаборный фильтр

      Моющийся воздухозаборный фильтр

      В этот набор входит 1 моющийся воздухозаборный фильтр. Этот фильтр защищает мотор от попадания пыли и мусора, которые могут его повредить. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x

      • Подходит для

        PowerPro Expert
        • FC9729
        • FC9741 – FC9746

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          • Совместимые модели PowerPro Compact: FC9330 –FC9334, FC9350 – FC9353

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