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  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

PowerPro ExpertБезмешковый пылесос

FC9729/09

4.8
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.
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Фильтр Allergy H13 удерживает >99,9 %** пыли

Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 8

  • Фильтр Allergy H13

  • Система хранения насадок

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин генерирует высокую мощность всасывания для всегда превосходных результатов уборки.

Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли***.

PowerCyclone 8 для стабильно высокой мощности всасывания

PowerCyclone 8 для стабильно высокой мощности всасывания

Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для превосходной мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961326

Отзывы

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4.8

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Пилосос дуже добре себе показує!

Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

21/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА

Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!

Плюсы

100 відсотків ціна якість відповідає

Минусы

ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

04/01/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Цена - качество. Отличный пылесос.

До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.

Плюсы

Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.

Минусы

Нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.)

      2. Эффективность фильтрации протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008.

      3. Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).

      4. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.