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    PowerPro Expert

    Безмешковый пылесос

    FC9729/09
    Общая оценка / 5
    3 награды
    • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8* Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8* Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
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      PowerPro Expert Безмешковый пылесос

      FC9729/09
      Общая оценка / 5
      3 награды

      Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

      Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

      PowerPro Expert Безмешковый пылесос

      Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

      Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

      Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

      Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

      PowerPro Expert Безмешковый пылесос

      Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

      Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro Expert

        PowerPro Expert

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

        Фильтр Allergy H13 удерживает >99,9 %** мелкой пыли

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 8
        • Фильтр Allergy H13
        • Система хранения насадок
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Высокопроизводительный мотор 900 Вт обеспечивает более 50 000 об./мин для стабильно мощной и тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите гарантию 5 лет на мотор.

        Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

        Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

        Насадка TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли***.

        PowerCyclone 8 обеспечивает максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 8 обеспечивает максимальную мощность всасывания

        Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

        Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

        Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

        Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

        Функция цифрового управления мощностью для настройки

        Функция цифрового управления мощностью для настройки

        Функция цифрового управления мощностью позволяет одним касанием кнопки регулировать уровень мощности для разных типов уборки, например твердых напольных покрытий или мягкой мебели.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13****.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          5,5 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          505 x 292 x 292 mm
          Уровень интенсивности звука
          67 – 75 dB
          Входная мощность (макс)
          900 W
          цвет
          Красный цвет "Монца"
          Воздушный поток (макс)
          32,5 l/s

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Радиус действия
          10 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          7 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Насадка для твердых напольных покрытий
          Хранение аксессуаров
          Встроенное
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          • Встроенная щетка
          Дополнительные аксессуары
          Сменный фильтр: FC8003/01

        • Забота об окружающей среде

          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,5 W
          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Долговечный моющийся фильтр
          Уровень фильтрации
          Уровень HEPA13****
          Вместительность пылесборника
          2 l
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13

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              • мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.)
              • *Эффективность фильтрации протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008.
              • ** Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
              • *** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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