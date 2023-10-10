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900 Вт
PowerCyclone 8
Фильтр Allergy H13
Система хранения насадок
Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин генерирует высокую мощность всасывания для всегда превосходных результатов уборки.
Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли***.
Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для превосходной мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.
Награды
4.8
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Str31
10/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Пилосос дуже добре себе показує!
Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jonic60
21/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА
Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!
Плюсы
100 відсотків ціна якість відповідає
Минусы
ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Divx
04/01/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Цена - качество. Отличный пылесос.
До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.
Плюсы
Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.
Минусы
Нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.)
Эффективность фильтрации протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008.
Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.