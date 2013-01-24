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SmartPro Compact

Запасной комплект

FC8013/01
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    SmartPro Compact Запасной комплект

    FC8013/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменный комплект аксессуаров

    Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartPro Compact Запасной комплект

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    Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

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      Сменный комплект аксессуаров

      Для SmartPro Compact с насадкой TriActive XL

      • 2 сменных фильтра
      • 1 пара щеток
      Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

      Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

      Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

      2 сменных фильтра для оптимальной работы

      В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки

      Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

      Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

      Предназначено для SmartPro Compact с насадкой TriActive XL

      Сменный фильтр совместим с роботами-пылесосами SmartPro Compact с насадкой TriActive XL.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        SmartPro Compact
        • FC8772
        • FC8774
        • FC8776
        • FC8972

      • Характеристики аксессуаров

        Количество фильтров
        2

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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