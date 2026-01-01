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Больше не доступен
FC8013/01
Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
2 сменных фильтра
1 пара щеток
В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора
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