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Больше не доступен

SmartPro CompactЗапасной комплект

FC8013/01

Сменный комплект аксессуаров

Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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Для SmartPro Compact с насадкой TriActive XL

Сменный комплект аксессуаров

  • 2 сменных фильтра

  • 1 пара щеток

2 сменных фильтра для оптимальной работы

В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

Технические характеристики

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