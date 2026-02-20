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SmartPro Compact Запасной комплект
Больше не доступен
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FC8013/01
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Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
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