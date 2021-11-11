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Все серии

  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

s-bagКлассические удлиненные (4 шт.)

FC8021/03

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
s-bag® Classic Long Performance
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
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Дольше использование, лучше фильтрация

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 мешка для сбора пыли

  • Универсальный стандарт

  • Срок службы выше на 50 %

  • На 15 % вместительней

Универсальный стандарт — простой выбор

Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Плюсы

Рекомендую !!!

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

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