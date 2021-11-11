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4 мешка для сбора пыли
Универсальный стандарт
Срок службы выше на 50 %
На 15 % вместительней
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Плюсы
Рекомендую !!!
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)