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s-bag

Мешки для пылесосов

FC8021/03
Общая оценка / 5
1 награда
  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance
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    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8021/03
    Общая оценка / 5
    1 награда

    s-bag® Classic Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    s-bag Мешки для пылесосов

    s-bag® Classic Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    s-bag® Classic Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    s-bag Мешки для пылесосов

    s-bag® Classic Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      s-bag® Classic Long Performance

      Дольше использование, лучше фильтрация

      • 4 мешка для сбора пыли
      • Универсальный стандарт
      • Срок службы выше на 50 %
      • На 15 % вместительней
      Универсальный стандарт — простой выбор

      Универсальный стандарт — простой выбор

      Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

      Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

      Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

      Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.

      Фильтрует 99 % мелкой пыли

      Фильтрует 99 % мелкой пыли

      Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

      Сертификация TÜV — гарантия качества

      Сертификация TÜV — гарантия качества

      Мешки Philips s-bag® Classic Long Performance прошли независимое тестирование и получили сертификат TÜV Rheinland Group.

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков для сбора пыли
        4
        Материал мешка для пыли
        4-слойный синтетический материал

      • Подходит для

        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8240 – FC8246
        • FC8293 – FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366–FC8367
        • FC8370 – FC8379
        • FC8383–FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584–FC8589
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779–FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957

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