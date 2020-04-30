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Собирает 99,9 % пыли
750 Вт
Уровень шума 66 дБ для тихой уборки
Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.
Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.
Награды
5.0
из 5
46
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Vistr
30/04/2020
Україна
Мощный
Пылесос у нас уже пол года, убирает очень хорошо, весь мусор собирает с первого раза. Очень мощный и при этом тихий. Мешка хватает на месяца 4 с нашей то площадью в 70кв.м. Пылесос хоть и большой но маневренный. Я в восторге
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8781/09 Mешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8781/09 Mешковый пылесос
Alekbel88
19/04/2020
Україна
Отличный вариант пылесоса
Этот пылесос очень мощный и практичный,он имеет большую силу всасывания при очень небольшом потреблении електроенергии,отлично убирает как пыль к полов и ковров,так и шерсть домашних животных(у меня собака и кот)При работе его я совсем не слышу-он очень тихо работает,слышно только щетку,как она засасывает пыльшерсть,ну и очень практичная комплектация насадок,в общем все супер,рекомендую!
Плюсы
Тихий и мощный
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Mешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Mешковый пылесос
kotany912
12/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Потужний пилосос
Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.
Плюсы
Добре всмоктує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
среди всех мешковых пылесосов Philips.
уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.