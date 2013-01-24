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Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах
Mешковый пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.
Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.
Длинный 12-метровый кабель позволяет реже менять розетку для подключения пылесоса.
Сертифицированный противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.
Насадка TriActive Pro эффективно очищает любые типы напольных покрытий — от паркета до ковров — удаляя даже мельчайшие частицы пыли.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
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