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    Performer Silent

    Mешковый пылесос

    FC8781/09
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Максимальная мощность. Минимум шума* Максимальная мощность. Минимум шума* Максимальная мощность. Минимум шума*
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      Performer Silent Mешковый пылесос

      FC8781/09
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Максимальная мощность. Минимум шума*

      Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Performer Silent Mешковый пылесос

      Максимальная мощность. Минимум шума*

      Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная мощность. Минимум шума*

      Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Performer Silent Mешковый пылесос

      Максимальная мощность. Минимум шума*

      Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

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        Performer Silent

        Performer Silent

        Mешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная мощность. Минимум шума*

        Собирает и удерживает более 99,99 %** пыли и аллергенов

        • Собирает 99,9 % пыли
        • 750 Вт
        • Уровень шума 66 дБ для тихой уборки
        Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.

        Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

        Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

        Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

        Уборка никого не потревожит

        Уборка никого не потревожит

        Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.

        Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Длинный 12-метровый кабель позволяет реже менять розетку для подключения пылесоса.

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

        Сертифицированный противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

        Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

        Насадка TriActive Pro удаляет мельчайшие частицы пыли для тщательной уборки

        Насадка TriActive Pro удаляет мельчайшие частицы пыли для тщательной уборки

        Насадка TriActive Pro эффективно очищает любые типы напольных покрытий — от паркета до ковров — удаляя даже мельчайшие частицы пыли.

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          470 x 320 x 280 mm
          Уровень интенсивности звука
          66 дБ
          Входная мощность (макс)
          750 W
          Вес изделия
          5,4 kg
          цвет
          Насыщенный красный
          Входная мощность (IEC)
          650 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          SmartLock
          Радиус действия
          12 m
          Длина шнура
          9 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип колес
          Резина
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Насадка для паркета
          Стандартная насадка
          TriActive Pro
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          • Встроенная щетка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Микрофильтр
          Тип мешка для пыли
          Ultra Long Performance s-bag
          Вместительность пылесборника
          4 л
          Выходной фильтр
          Противоаллергенный фильтр

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            • среди всех мешковых пылесосов Philips.
            • * уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.

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