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  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*

Performer SilentMешковый пылесос

FC8781/09

5
| (46) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом.
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Собирает >99,99 %** пыли и аллергенов

Максимальная мощность. Минимум шума*

  • Собирает 99,9 % пыли

  • 750 Вт

  • Уровень шума 66 дБ для тихой уборки

Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.

Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

Уборка никого не потревожит

Уборка никого не потревожит

Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Отзывы

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5.0

из 5

46

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

30/04/2020

Україна

Україна

Мощный

Пылесос у нас уже пол года, убирает очень хорошо, весь мусор собирает с первого раза. Очень мощный и при этом тихий. Мешка хватает на месяца 4 с нашей то площадью в 70кв.м. Пылесос хоть и большой но маневренный. Я в восторге

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8781/09 Mешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8781/09 Mешковый пылесос

19/04/2020

Україна

Україна

Отличный вариант пылесоса

Этот пылесос очень мощный и практичный,он имеет большую силу всасывания при очень небольшом потреблении електроенергии,отлично убирает как пыль к полов и ковров,так и шерсть домашних животных(у меня собака и кот)При работе его я совсем не слышу-он очень тихо работает,слышно только щетку,как она засасывает пыльшерсть,ну и очень практичная комплектация насадок,в общем все супер,рекомендую!

Плюсы

Тихий и мощный

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Mешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Mешковый пылесос

12/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Потужний пилосос

Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.

Плюсы

Добре всмоктує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

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      Примечания

      1. среди всех мешковых пылесосов Philips.

      2. уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.