Новый уровень эффективности уборки с PowerCyclone Aqua

С Philips HomeRun серии 9000 вы всегда сможете быть уверены в уборке полов чистой водой. Его технология PowerCyclone Aqua забирает грязную воду в отдельный резервуар по мере уборки, чтобы насадка мыла пол только чистой водой. Полы у вас дома будут сиять от чистоты благодаря нашей насадке для влажной уборки.