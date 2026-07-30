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  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
  • Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий

Philips HomeRun серии 9000Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий
Уборка перестанет быть вам ненавистной с пылесосом PowerCyclone Aqua, который мгновенно забирает грязную воду и постоянно подает на насадку чистую воду, чтобы на полу не оставалось пятен и разводом. До 3 недель уборки без обслуживания¹ благодаря станции "Все в одном".
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С революционной технологией PowerCyclone Aqua

Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий

  • Легкая, эффективная уборка чистой водой

  • Легко использовать и обслуживать

  • Персонализация в приложении HomeRun

Новый уровень эффективности уборки с PowerCyclone Aqua

Новый уровень эффективности уборки с PowerCyclone Aqua

С Philips HomeRun серии 9000 вы всегда сможете быть уверены в уборке полов чистой водой. Его технология PowerCyclone Aqua забирает грязную воду в отдельный резервуар по мере уборки, чтобы насадка мыла пол только чистой водой. Полы у вас дома будут сиять от чистоты благодаря нашей насадке для влажной уборки.

Без обслуживания в течение 3 недель¹

Без обслуживания в течение 3 недель¹

До 3 недель работы без обслуживания со станцией "Все в одном": автоматически опустошает пылесборник в течение 70 дней¹. Самостоятельно пополняет резервуар для чистой воды и забирает воду из резервуара для грязной воды в течение 3 недель¹. Легко очищает и сушит (при 50 °C) насадку для влажной уборки для идеальных результатов уборки.

Больше никаких засоров в щетках

Больше никаких засоров в щетках

Больше никаких засоров в щетках — наша передовая функция распутывания защитит щетку от намотавшихся волос², чтобы вам не пришлось очищать ее вручную.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ Зависит от интенсивности и условий использования.

      2. ² Результаты могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.

      3. ³ Согласно внутренним тестам и сравнению с HomeRun серии 7000 мощностью 5000 Па.

      4. ⁴ Минимальный размер препятствия для обнаружения: 2,5 x 2,5 см

      5. ⁵ Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.

      6. ⁶ Захватывает 96,5 % частиц размером 0,3 мкм.