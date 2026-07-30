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XU9100/10
Легкая, эффективная уборка чистой водой
Легко использовать и обслуживать
Персонализация в приложении HomeRun
С Philips HomeRun серии 9000 вы всегда сможете быть уверены в уборке полов чистой водой. Его технология PowerCyclone Aqua забирает грязную воду в отдельный резервуар по мере уборки, чтобы насадка мыла пол только чистой водой. Полы у вас дома будут сиять от чистоты благодаря нашей насадке для влажной уборки.
До 3 недель работы без обслуживания со станцией "Все в одном": автоматически опустошает пылесборник в течение 70 дней¹. Самостоятельно пополняет резервуар для чистой воды и забирает воду из резервуара для грязной воды в течение 3 недель¹. Легко очищает и сушит (при 50 °C) насадку для влажной уборки для идеальных результатов уборки.
Больше никаких засоров в щетках — наша передовая функция распутывания защитит щетку от намотавшихся волос², чтобы вам не пришлось очищать ее вручную.
Отзывы
¹ Зависит от интенсивности и условий использования.
² Результаты могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.
³ Согласно внутренним тестам и сравнению с HomeRun серии 7000 мощностью 5000 Па.
⁴ Минимальный размер препятствия для обнаружения: 2,5 x 2,5 см
⁵ Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.
⁶ Захватывает 96,5 % частиц размером 0,3 мкм.