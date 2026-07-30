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Все серии

  • s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
  • s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
  • s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
  • s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка

Больше не доступен

s-bagКлассический удлиненный - Выгодная упаковка

FC8021/05

s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
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Дольше использование, лучше фильтрация

s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка

  • 16 мешков для сбора пыли

  • Универсальный стандарт

  • Срок службы выше на 50 %

  • На 15 % вместительней

Универсальный стандарт — простой выбор

Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

Технические характеристики

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