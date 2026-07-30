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Больше не доступен
FC8021/05
16 мешков для сбора пыли
Универсальный стандарт
Срок службы выше на 50 %
На 15 % вместительней
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
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