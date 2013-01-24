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s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
s-bag® Classic Long Performance: большая упаковка
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
Мешки для пылесосов
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Итого:
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.
Мешки Philips s-bag® Classic Long Performance прошли независимое тестирование и получили сертификат TÜV Rheinland Group.
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