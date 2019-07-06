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Больше не доступен
1 выходной фильтр Allergy H13
s-filter® стандартного размера
Удерживает > 99,95 % пыли
Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.
Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®