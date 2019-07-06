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  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

Больше не доступен

Выходной фильтр s-filter®

FC8038/01

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
Фильтр Philips HEPA13 для пылесоса удерживает 99,95 % мельчайших частиц пыли, поэтому воздух, выходящий из пылесоса, не содержит загрязнений и аллергенов — он будет даже чище, чем воздух в комнате.
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Фильтр HEPA13 задерживает > 99,95% мелкой пыли

Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

  • 1 выходной фильтр Allergy H13

  • s-filter® стандартного размера

  • Удерживает > 99,95 % пыли

Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.

s-filter® стандартного размера для простой замены

Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

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