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Выходной фильтр s-filter®

FC8038/01
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  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips
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    Выходной фильтр s-filter®

    FC8038/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

    Фильтр Philips HEPA13 для пылесоса удерживает 99,95 % мельчайших частиц пыли, поэтому воздух, выходящий из пылесоса, не содержит загрязнений и аллергенов — он будет даже чище, чем воздух в комнате. Узнать обо всех преимуществах

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    Выходной фильтр s-filter®

    Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

    Фильтр Philips HEPA13 для пылесоса удерживает 99,95 % мельчайших частиц пыли, поэтому воздух, выходящий из пылесоса, не содержит загрязнений и аллергенов — он будет даже чище, чем воздух в комнате. Узнать обо всех преимуществах

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      Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

      Фильтр HEPA13 удерживает > 99,95% мелкой пыли

      • 1 выходной фильтр Allergy H13
      • s-filter® стандартного размера
      • Удерживает > 99,95 % пыли
      Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

      Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

      Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.

      s-filter® стандартного размера для простой замены

      s-filter® стандартного размера для простой замены

      Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

      Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

      Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

      Фильтр нельзя мыть

      Фильтр нельзя мыть

      Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
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      • Подходит для

        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8729
        Performer Silent
        • FC8741 – FC8745
        • FC8779–FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro
        FC8760–FC8770
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919–FC9924

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