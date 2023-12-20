XD8122/10
Самый мощный мешковый пылесос Philips
Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее.Узнать обо всех преимуществах
Быстро и эффективно убирайте с пола пыли благодаря нашему мотору 900 Вт, который обеспечивает свыше 50 000 об./мин.
Оцените превосходный результат уборки благодаря высокой мощности всасывания и насадке TriActive+ LED. Вместе они помогут собирать 99,9 % мелкой пыли**.
Дышите свежим воздухом у себя дома благодаря нашему фильтру HEPA и сертифицированному дизайну ECARF. Фильтр захватывает >99,99 %* частиц пыльцы, шерсти животных, пылевых клещей и прочей пыли и помещает их в контейнер, делая воздух чище и устраняя аллергены, тем самым создавая более комфортные условия для аллергиков.
Убирайтесь во всех комнатах без необходимости извлекать штекер и вставлять его в другую розетку — все благодаря кабеля длиной 12 метров.
Оцените высокое качество европейской сборки и проектирования, а также полное соответствие стандартам экологичности. Наш пылесос на 40 % изготовлен из переработанного пластика и поставляется с бесплатной 2-летней гарантией.
Собирайте даже незаметную пыль с насадкой TriActive+LED. Светодиодная подсветка в передней части насадки позволит легко увидеть даже незаметную пыль. Датчик автоматически активирует подсветку, когда насадка используется, и выключает ее по окончании сеанса уборки. 3 батарейки AA в комплекте.
Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.
Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию без лишней грязи.
Функция контроля мощности позволяет легко регулировать мощность в зависимости от задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки. Индикатор также покажет, когда пылесборник заполнится.
Мягкая щетка встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек и диванов, и позволит удалить с них шерсть домашних питомцев.
