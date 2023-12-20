    Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Performer LED серии 8000 Mешковый пылесос

      XD8122/10

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее.

      Performer LED серии 8000 Mешковый пылесос

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Насадка TriActive+LED поможет увидеть незаметную пыль

      • 900 Вт, собирает 99,9 % пыли
      • Насадка TriActive+ LED
      • Уровень фильтрации HEPA 13*
      • Изготовлен в ЕС, экологичный
      Мотор 900 Вт для мощного всасывания

      Мотор 900 Вт для мощного всасывания

      Быстро и эффективно убирайте с пола пыли благодаря нашему мотору 900 Вт, который обеспечивает свыше 50 000 об./мин.

      Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

      Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

      Оцените превосходный результат уборки благодаря высокой мощности всасывания и насадке TriActive+ LED. Вместе они помогут собирать 99,9 % мелкой пыли**.

      Самый эффективный фильтр HEPA захватывает >99,99 %* частиц

      Самый эффективный фильтр HEPA захватывает >99,99 %* частиц

      Дышите свежим воздухом у себя дома благодаря нашему фильтру HEPA и сертифицированному дизайну ECARF. Фильтр захватывает >99,99 %* частиц пыльцы, шерсти животных, пылевых клещей и прочей пыли и помещает их в контейнер, делая воздух чище и устраняя аллергены, тем самым создавая более комфортные условия для аллергиков.

      С длиной шнура до 12 метров можно дольше убираться, не отключая прибор от сети

      С длиной шнура до 12 метров можно дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Убирайтесь во всех комнатах без необходимости извлекать штекер и вставлять его в другую розетку — все благодаря кабеля длиной 12 метров.

      Изготовлен в ЕС, экологичный

      Изготовлен в ЕС, экологичный

      Оцените высокое качество европейской сборки и проектирования, а также полное соответствие стандартам экологичности. Наш пылесос на 40 % изготовлен из переработанного пластика и поставляется с бесплатной 2-летней гарантией.

      Насадка TriActive+ LED позволяет увидеть и собрать незаметную пыль

      Насадка TriActive+ LED позволяет увидеть и собрать незаметную пыль

      Собирайте даже незаметную пыль с насадкой TriActive+LED. Светодиодная подсветка в передней части насадки позволит легко увидеть даже незаметную пыль. Датчик автоматически активирует подсветку, когда насадка используется, и выключает ее по окончании сеанса уборки. 3 батарейки AA в комплекте.

      Передовая технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Передовая технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

      Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию без лишней грязи.

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Функция контроля мощности позволяет легко регулировать мощность в зависимости от задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки. Индикатор также покажет, когда пылесборник заполнится.

      Встроенная мягкая щетка и насадка для обивки

      Встроенная мягкая щетка и насадка для обивки

      Мягкая щетка встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек и диванов, и позволит удалить с них шерсть домашних питомцев.

      • Общие характеристики

        Основной материал
        Пластик
        Цвет
        Черный
        Тип продукта
        Mешковый пылесос
        Уровень шума (станд.)
        67–75 дБ
        Сертификации
        Подходит аллергиков: подтверждено сертификатом ECARF
        Емкость пылесборника
        4–5 л
        Гарантия
        2 года
        Декларация соответствия ЕС
        Да
        Радиус действия
        12 мес.
        Входная мощность (IEC)
        899 Вт
        Входная мощность (макс)
        900 Вт
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        HEPA: фильтрует >99,99 %
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Ручка для переноски
        Спереди
        Регулятор мощности
        Да
        Тип трубки
        Металлическая, телескопическая, из двух частей
        Тип колес
        Резиновые
        Парковочное положение
        По вертикали и по горизонтали
        Мешки для сбора пыли в комплекте
        1x
        Технология
        AirflowMax
        Длина шнура
        9 м
        Тип мешка для пыли
        s-Bag

      • Дизайн

        Экологичная упаковка
        100 % переработанных материалов

      • Аксессуары

        Стандартная насадка
        TriActive+LED
        Аксессуары в комплекте
        Встроенная щетка, щелевая насадка
        Дополнительные насадки
        Насадка для мебели 190 мм

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        470 мм
        Ширина изделия
        320 мм
        Высота изделия
        280 мм
        Длина упаковки
        400 мм
        Ширина упаковки
        600 мм
        Высота упаковки
        300 мм
        Вес в упаковке
        8,793 кг
        Вес продукта
        5,3 кг

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Польша

      • Срок службы

        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      • *Уровни фильтрации протестированы согласно EN60312-1-2023. Размер частиц составлял 0,3–10 мкм.
      • **Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
