Запасной комплект для SteamCleaner Multi
В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах
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Запасной комплект для SteamCleaner Multi
В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах