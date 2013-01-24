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Запасной комплект SteamCleaner Multi

FC8055/01
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    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    FC8055/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    Совместимость с SteamCleaner Multi FC7008/FC7012

    • 2 моющиеся накладки из микроволокна
    • Просто надевать и снимать
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Подходит для FC7008-10-12

    Технические характеристики

    • В комплекте:

      Насадки из микрофибры можно стирать
      • Голубая — 1 шт.
      • Желтая — 1 шт.

    • Совместимость

      SteamCleaner Multi
      • FC7008
      • FC7010
      • FC7012

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