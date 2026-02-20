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Запасной комплект SteamCleaner Multi

Больше не доступен

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Запасной комплект SteamCleaner Multi

FC8055/01

Запасной комплект SteamCleaner Multi

Больше не доступен

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Инструкции и документация

В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.

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  • 18 September 2026

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