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Запасной комплект SteamCleaner Multi
Больше не доступен
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FC8055/01
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В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.
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