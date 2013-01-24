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Performer Compact

Мешковый пылесос

FC8385/02
Общая оценка / 5
4 награды
  • Высокая производительность. Высокая мощность всасывания. Высокая производительность. Высокая мощность всасывания. Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.
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    Performer Compact Мешковый пылесос

    FC8385/02
    Общая оценка / 5
    4 награды

    Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.

    Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    Performer Compact Мешковый пылесос

    Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.

    Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.

    Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    Performer Compact Мешковый пылесос

    Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.

    Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.

      Компактный, но мощный. С технологией AirflowMax.

      • 2000 Вт
      • Фильтр Super Clean Air
      • 3 л
      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

      Новая насадка ExtraClean обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Новая насадка ExtraClean обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Новая насадка ExtraClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

      5 мешков s-bag и 1 упаковка s-fresh (ароматические гранулы)

      5 мешков s-bag и 1 упаковка s-fresh (ароматические гранулы)

      Изделие поставляется в комплекте с 5 оригинальными мешками Philips для сбора пыли (s-bag®) и 1 упаковкой ароматических гранул (s-fresh®). Мешков для сбора пыли хватит на 1 год использования вашего нового пылесоса!

      Насадка с длинной ручкой для труднодоступных участков

      Насадка с длинной ручкой для труднодоступных участков

      Насадка с длинной ручкой — удобный аксессуар, который поможет провести уборку в труднодоступных местах, например очистить крышку шкафа и высоко расположенные полки. Для удобства использования угол наклона щетки можно отрегулировать.

      Система хранения насадок для максимального удобства

      Система хранения насадок для максимального удобства

      Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Щелевая насадка хранится в корпусе прибора и всегда готова к использованию.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

      Компактная и легкая конструкция для простой очистки и удобного хранения

      Компактная и легкая конструкция для простой очистки и удобного хранения

      Компактная конструкция прибора обеспечивает удобное хранение, не занимая много места. Прибор удобно переносить благодаря малому весу.

      Фильтр Super Clean Air удерживает > 99 % частиц

      Фильтр Super Clean Air удерживает > 99 % частиц

      Фильтр Super Clean Air удерживает более 99 % вредных частиц, таких как пыльца, пылевой клещ и шерсть животных. Чистый, здоровый воздух в вашем доме!

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        375  Вт
        Уровень интенсивности звука
        83  дБ

      • Дизайн

        цвет
        Звездный белый

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        3  л
        Тип мешка для пыли
        S-bag Classic Long Performance
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air
        Фильтр защиты электродвигателя
        1-слойный губчатый фильтр

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип колес
        Резина
        Ручка для переноски
        Передний

      • Насадки и аксессуары

        Стандартная насадка
        Насадка ExtraClean
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Дополнительные аксессуары
        • 5 мешков s-bag и 1 упаковка s-fresh
        • Удлиненная насадка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4,5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        400 x 282 x 251  миллиметра

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