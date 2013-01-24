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    PowerLife

    Мешковый пылесос

    FC8451/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Все дело в мощности Все дело в мощности Все дело в мощности
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      PowerLife Мешковый пылесос

      FC8451/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Мешковый пылесос

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Мешковый пылесос

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Все дело в мощности

        Мотор мощностью 1900 ватт для великолепных результатов уборки

        • 1900 Вт
        • Мощность всасывания 320 Вт
        Мотор мощностью 1900 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 320 Вт

        Мотор мощностью 1900 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 320 Вт

        Мотор мощностью 1900 Вт с максимальной мощностью всасывания 320 Вт обеспечивает превосходные результаты уборки.

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

        Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

        Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

        Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          39 л/с
          Входная мощность (макс)
          1900 W
          Вес изделия
          4 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          406 x 282 x 220 mm
          Уровень шума (Lc IEC)
          82 дБ
          цвет
          Насыщенный красный
          Вакуум (макс)
          26 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          320 W
          Входная мощность (IEC)
          1600 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Ручка
          Удлиненная эргономичная ручка
          Тип трубки
          Алюминиевая телескопическая трубка
          Радиус действия
          8 m
          Длина шнура
          5 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Ручка для переноски
          Передний
          Тип колес
          Пластик

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 л
          Выходной фильтр
          Микрофильтр

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