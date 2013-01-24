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Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
Мешковый пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальной очистки.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.
Высокое качество
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