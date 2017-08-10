КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Все дело в мощности
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности
  • Все дело в мощности

Больше не доступен

PowerLifeМешковый пылесос

FC8452/01

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия.
Посмотреть все преимущества

Мотор мощностью 2000 ватт для превосходных результатов уборки

Все дело в мощности

  • 2000 Вт

  • Мощность всасывания 350 Вт

Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/08/2017

Україна

Україна

Маленький, но мощный

Пылесос маленький (не занимает в квартире много места), но мощный. Уборка с ним - это одно удовольствие. Отлично чистит любое напольное покрытие - проверено! Качество материалов,сборки хорошие. Пылесос отлично справляется со своими функциями.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Мешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Мешковый пылесос

12/04/2019

Україна

Україна

Гарний функціонал за приємну ціну

Гарний пилосос, довжина шнура дозволяє з легкістю прибрати майже все помешкання. Відмінно справляється навіть з прибиранням коврів. Зручно, що додаткові насадки завжди знаходяться під рукою, адже розміщенні на ручці. З недоліків: став дуже неприємно пахнути після 2 років використання (фільтри й мішок для пилу чисті, але це не допомагає) й почав дуже нагріватись.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Пилосос із мішком для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Пилосос із мішком для пилу

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.