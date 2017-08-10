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Больше не доступен
2000 Вт
Мощность всасывания 350 Вт
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
КсюSH
10/08/2017
Україна
Маленький, но мощный
Пылесос маленький (не занимает в квартире много места), но мощный. Уборка с ним - это одно удовольствие. Отлично чистит любое напольное покрытие - проверено! Качество материалов,сборки хорошие. Пылесос отлично справляется со своими функциями.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Мешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Мешковый пылесос
Valery2808
12/04/2019
Україна
Гарний функціонал за приємну ціну
Гарний пилосос, довжина шнура дозволяє з легкістю прибрати майже все помешкання. Відмінно справляється навіть з прибиранням коврів. Зручно, що додаткові насадки завжди знаходяться під рукою, адже розміщенні на ручці. З недоліків: став дуже неприємно пахнути після 2 років використання (фільтри й мішок для пилу чисті, але це не допомагає) й почав дуже нагріватись.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Пилосос із мішком для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife FC8452/01 Пилосос із мішком для пилу