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    PowerLife

    Мешковый пылесос

    FC8452/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Все дело в мощности Все дело в мощности Все дело в мощности
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      PowerLife Мешковый пылесос

      FC8452/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Мешковый пылесос

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Мешковый пылесос

      Все дело в мощности

      Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Мешковый пылесос

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        Все дело в мощности

        Мотор мощностью 2000 ватт для превосходных результатов уборки

        • 2000 Вт
        • Мощность всасывания 350 Вт
        Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальной очистки.

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

        Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

        Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

        Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Воздушный поток (макс)
          41 л/с
          Вес изделия
          4,2 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          406 x 282 x 220 mm
          цвет
          Глубокий черный
          Уровень шума (Lc IEC)
          83 дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          350 W
          Входная мощность (IEC)
          1800 W
          Вакуум (макс)
          27 kPa

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Ручка
          Удлиненная эргономичная ручка
          Длина шнура
          6 m
          Радиус действия
          9 m
          Тип трубки
          Алюминиевая телескопическая трубка
          Ручка для переноски
          Передний
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип колес
          Пластик
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 л
          Выходной фильтр
          Микрофильтр

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