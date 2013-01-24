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PowerLife

Мешковый пылесос

FC8455/01
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    PowerLife Мешковый пылесос

    FC8455/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8455/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Мешковый пылесос

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8455/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах

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      Все дело в мощности

      Мотор мощностью 2000 ватт для превосходных результатов уборки

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      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Насыщенный красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Вместительность пылесборника
        3  л

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Мини-насадка "Турбо"
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        41  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        83  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        27  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Ручка
        Удлиненная эргономичная ручка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Алюминиевая телескопическая трубка
        Тип колес
        Пластик
        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        406 x 282 x 220  миллиметра
        Вес изделия
        4.2  кг

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