Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8455/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8455/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Насадка Mini Turbo быстро удалит волосы, шерсть животных, пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Эта щетка идеально подойдет владельцам домашних животных.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8023/04
FC8021/03