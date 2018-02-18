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Больше не доступен
1800 Вт
PowerCyclone 4
Фильтр защиты мотора EPA 10
Animal+
Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.
Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
LoraGo
18/02/2018
Україна
Практичный пылесос
Мы для небольшой квартиры выбирали пылесос по размерам. Эта модель - легкий, не габаритный пылесос. Из насадок очень понравилась маленькая насадка для диванов, так как есть дома кот. Контейнер легко мыть.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Безмешковый пылесос
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Мощность всасывания протестирована по международному стандарту DIN EN 60312/11/2008 независимым институтом тестирования SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., январь 2013 г.)