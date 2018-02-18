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  • Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки
  • Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки

Больше не доступен

PowerPro CompactБезмешковый пылесос

FC8474/01

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки
Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания
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С технологией PowerCyclone 4

Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки

  • 1800 Вт

  • PowerCyclone 4

  • Фильтр защиты мотора EPA 10

  • Animal+

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Мощный мотор 1800 Вт

Мощный мотор 1800 Вт

Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.

Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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18/02/2018

Україна

Україна

Практичный пылесос

Мы для небольшой квартиры выбирали пылесос по размерам. Эта модель - легкий, не габаритный пылесос. Из насадок очень понравилась маленькая насадка для диванов, так как есть дома кот. Контейнер легко мыть.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Безмешковый пылесос

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Мощность всасывания протестирована по международному стандарту DIN EN 60312/11/2008 независимым институтом тестирования SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., январь 2013 г.)