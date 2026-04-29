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PowerPro Compact Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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PowerPro CompactБезмешковый пылесос

FC8474/01

PowerPro Compact Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8474/01 - English (US)

  • ZIP файл, 40.7 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 13 March 2024

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