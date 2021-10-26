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Больше не доступен
Тщательная и эффективная уборка без усилий
Philips SmartPro Active — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.
3-этапная система очистки
Время работы 120 минут
Съемная насадка для салфеток
Виртуальная стена
Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.
При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.
Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
26/10/2021
Україна
Идеальный помощник
Робот пылесос идеален для семьи с маленькими детьми - убирает пыль и грязь до идеального состояния. При этом Мама отдыхает;). Робот сам приезжает на базу для подзарядки, сам обходит всю мебель и распознаёт структуру пола. Модель удачная по размерам и хорошо убирает в углах.
Плюсы
Качество
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8820/01 Пилосос-робот
Дата пользования 2021-04-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8820/01 Пилосос-робот
Дата пользования 2021-04-26