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Больше не доступен
FC9222/01
2000 Вт
Мощность всасывания 400 Вт
Фильтр HEPA 12
AutoClean
Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.
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