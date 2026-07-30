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Больше не доступен

MarathonБезмешковый пылесос

FC9222/01

Работает больше и дольше
Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра.
Посмотреть все преимущества

Самоочищающийся фильтр — мешки для пыли не нужны

Работает больше и дольше

  • 2000 Вт

  • Мощность всасывания 400 Вт

  • Фильтр HEPA 12

  • AutoClean

Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.

Технические характеристики

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