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Marathon Безмешковый пылесос
Больше не доступен
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра.
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Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Как очищать фильтр безмешкового пылесоса Philips?
Как очищать цилиндрический фильтр пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips Marathon не включается.
Пылесос Philips перегревается
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
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