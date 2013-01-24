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    PowerPro Compact

    Безмешковый пылесос

    FC9331/09
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли
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      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      FC9331/09
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Собирает 99,9 %* мелкой пыли

        Гигиеничная очистка одной рукой

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр Allergy H13
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

        Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Комплект для замены фильтра
          FC8010/02
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          525 x 320 x 315 mm
          Вакуум (макс)
          16,8 kPa
          Вес изделия
          4,5 kg
          Входная мощность (макс)
          900 W
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          410 x 281 x 247 mm
          Уровень интенсивности звука
          76 дБ
          цвет
          Глубокий черный
          Входная мощность (IEC)
          750 W
          Воздушный поток (макс)
          27,8 л/с

        • Простота использования

          Радиус действия
          9 m
          Длина шнура
          6 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Ручка для переноски
          Передний
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Насадка для твердых напольных покрытий
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Уровень фильтрации
          Уровень HEPA13**
          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13
          Вместительность пылесборника
          1,5 л

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            • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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