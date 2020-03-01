Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    PowerPro Compact

    Безмешковый пылесос

    FC9332/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли
      -{discount-value}

      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      FC9332/09
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Собирает 99,9 %* мелкой пыли

        Гигиеничная очистка одной рукой

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр Allergy H13
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает >99,9% мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13*.

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

        • Принадлежности

          Комплект для замены фильтра
          FC8010/02
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          525 x 320 x 315  mm
          Входная мощность (IEC)
          750  W
          Цвет
          Star white
          Воздушный поток (макс.)
          27,8  l/sec
          Уровень звуковой мощности
          76  dB
          Вакуум (макс)
          16,8  kPa
          Входная мощность (макс)
          900  W

        • Удобство использования

          Радиус действия
          9  m
          Ручка для переноски
          Front
          Тип трубки
          Metal 2-piece telescopic tube
          Длина шнура
          6  m
          Тип колес
          Rubber

        • Насадки и принадлежности

          Стандартная насадка
          TriActive nozzle
          Поставляется с принадлежностями
          • Crevice tool
          • Integrated brush
          Хранение аксессуаров
          On tubeclip

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          410 x 281 x 247  mm
          Вес изделия
          4,5  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          &lt;gt/&gt; 90% recycled materials
          Руководство пользователя
          100% recycled paper

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          1,5  L
          Выходной фильтр
          Allergy H13 filter
          Фильтр электродвигателя
          Washable filter
          Уровень фильтрации
          HEPA13 level**

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Награды

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
              • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты

              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips

              Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.