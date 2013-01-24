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    PowerPro Compact

    Безмешковый пылесос

    FC9334/09
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли
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      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      FC9334/09
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Собирает 99,9 %* мелкой пыли

        Гигиеничная очистка одной рукой

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр Allergy H13
        • Насадка Turbo Brush
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

        Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

        Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

        Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

        Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

        Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

        Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Комплект для замены фильтра
          FC8010/02
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          525 x 320 x 315 mm
          Уровень интенсивности звука
          76 дБ
          Входная мощность (макс)
          900 W
          Вакуум (макс)
          16,8 kPa
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          410 x 281 x 247 mm
          Входная мощность (IEC)
          750 W
          цвет
          Опаловый зеленый
          Воздушный поток (макс)
          27,8 л/с

        • Простота использования

          Радиус действия
          9 m
          Длина шнура
          6 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Ручка для переноски
          Передний
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          • Насадка для твердых напольных покрытий
          • Насадка Turbo Brush
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр
          Уровень фильтрации
          Уровень HEPA13**
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13
          Вместительность пылесборника
          1,5 л

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            • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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