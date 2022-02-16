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Больше не доступен
900 Вт
PowerCyclone 7
Фильтр Allergy H13
Насадка TriActive+
Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин обеспечивает высокую мощность всасывания для тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор.
Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Награды
4.9
из 5
28
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
16/02/2022
Україна
Гарний апарат
Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.
Плюсы
Якість. Зручність. Гарантія.
Минусы
Поки немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Paytka
12/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Тяга
Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.
Плюсы
Тяга, якість
Минусы
Нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Bosya45
08/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Пилосос чудовий
Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active из линейки 2019 года, протестировано согласно IEC 60312. Эффективность фильтрации протестирована согласно DIN EN 60312/11/2008.
Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.