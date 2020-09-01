Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.