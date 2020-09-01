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Насадка TriActive+ и стабильно высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Особая функция позволяет легко управлять мощностью всасывания для очистки напольных покрытий или мебели.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.
Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.
Рабочие параметры
Удобство использования
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Социальная ответственность
Принадлежности
Фильтрация
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