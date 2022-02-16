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  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание

Больше не доступен

Серия 5000Безмешковый пылесос

FC9552/09

4.9
| (28) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

2 награды

На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки.
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Собирает >99,9 % мелкой пыли*

На 50 % более мощное всасывание

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фильтр Allergy H13

  • Насадка TriActive+

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин обеспечивает высокую мощность всасывания для тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор.

Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли**.

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Отзывы

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4.9

из 5

28

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

2
1

16/02/2022

Україна

Україна

Гарний апарат

Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.

Плюсы

Якість. Зручність. Гарантія.

Минусы

Поки немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

12/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Тяга

Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.

Плюсы

Тяга, якість

Минусы

Нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

08/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Пилосос чудовий

Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active из линейки 2019 года, протестировано согласно IEC 60312. Эффективность фильтрации протестирована согласно DIN EN 60312/11/2008.

      2. Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).

      3. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.