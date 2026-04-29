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Серия 5000 Безмешковый пылесос

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Серия 5000Безмешковый пылесос

FC9552/09

Серия 5000 Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 636.6 kB
  • 24 March 2026

User Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner FC9556; FC9555; FC9553; FC9552; FC9551; FC9550

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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