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На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive+ LED, позволяющей без труда видеть незаметную пыль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive+ LED, позволяющей без труда видеть незаметную пыль. Узнать обо всех преимуществах
На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive+ LED, позволяющей без труда видеть незаметную пыль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive+ LED, позволяющей без труда видеть незаметную пыль. Узнать обо всех преимуществах
Безмешковый пылесос
Итого:
Высокопроизводительный мотор 900 Вт обеспечивает более 50 000 об./мин для стабильно мощной и тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите гарантию 5 лет на мотор.
Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9% мелкой пыли**.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ помогает обнаружить незаметную пыль на твердом полу; с ней вы не пропустите ни единого участка и выполните тщательнейшую очистку любых напольных покрытий. Датчик автоматически включает светодиодную подсветку только во время использования насадки. В комплект входят 3 батарейки типа AA.
Особая функция позволяет легко управлять мощностью всасывания для очистки напольных покрытий или мебели.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.
Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.
Вращающаяся насадка Mini Turbo быстро удалит волосы, шерсть пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Идеально подойдет владельцам домашних животных.
Рабочие параметры
Удобство использования
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Социальная ответственность
Принадлежности
Фильтрация
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