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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000

Очиститель воздуха серии 1000Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

FY1700/30

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.
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Эффективно задерживает 99,9 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000

  • Совместим с серией 1000

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 1 год

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместим с серией 1000

Совместим с серией 1000

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 1000: AC1711 и AC1715. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.