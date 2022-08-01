3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен всеми тремя уровнями фильтров, необходимых для обеспечения эффективной фильтрации с первого для использования. (6) Угольный фильтр, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии, чтобы вы могли дышать более чистым воздухом; один данный фильтр заменяет все три фильтра.