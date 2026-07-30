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Расширенная гарантия 3 года
FY1700/30
Совместим с серией 1000
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 1 год
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 1000: AC1711 и AC1715. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Отзывы
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.