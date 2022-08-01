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    Genuine replacement filter

    Встроенный, «3 в 1»

    FY1700/30
    Общая оценка / 5
    • 3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения 3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения 3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
      -{discount-value}

      Genuine replacement filter Встроенный, «3 в 1»

      FY1700/30
      Общая оценка / 5

      3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

      3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter Встроенный, «3 в 1»

      3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

      3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах

      3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

      3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter Встроенный, «3 в 1»

      3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

      3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Встроенный, «3 в 1»

        - {discount-value}

        Итого:

        3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

        Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

        • Срок службы — 12 месяцев
        • Воздушный фильтр HEPA+угольный фильтр+фильтр предварительной очистки
        • Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм
        • Способствует устранению газов и неприятных запахов
        Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

        Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

        Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра. (6)

        3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

        3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

        Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен всеми тремя уровнями фильтров, необходимых для обеспечения эффективной фильтрации с первого для использования. (6) Угольный фильтр, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии, чтобы вы могли дышать более чистым воздухом; один данный фильтр заменяет все три фильтра.

        Фильтр модели NanoProtect Pro HEPA очищают быстрее, по сравнению с моделью H13 (4)

        Фильтр модели NanoProtect Pro HEPA очищают быстрее, по сравнению с моделью H13 (4)

        3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активным угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Технология NanoProtect HEPA не только улавливает загрязняющие вещества, но и использует специальный электростатический заряд для их притяжения, что позволяет очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины. (5)

        Удаляет из воздуха до 99,9% вирусов и аэрозольных частиц (7)

        Удаляет из воздуха до 99,9% вирусов и аэрозольных частиц (7)

        Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).

        До 12 месяцев использования

        До 12 месяцев использования

        Встроенный фильтр «3 в 1» от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию в течение 12 месяцев (макс.). (1)

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки, а когда пора заменить фильтр, что можно сделать менее чем за минуту. Это упрощает обслуживание устройства и гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

        Регулярно очищайте фильтр предварительной очистки

        Регулярно очищайте фильтр предварительной очистки

        Для оптимального уровня фильтрации следует регулярно пылесосить фильтр предварительной очистки.

        Подключитесь к устройству и отслеживайте срок службы фильтра

        Подключитесь к устройству и отслеживайте срок службы фильтра

        Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и откуда угодно с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте новый прямо через приложение. (3)

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          ,7  кг
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          220*220*247  миллиметра
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          212*135*237
          Вес, включая упаковку
          0,89  кг

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черно-белая

        • Замена

          Встроенный фильтр
          Да
          Для очистителей воздуха Philips
          • AC1711
          • AC1715

        • Рабочие параметры

          Удаляет запахи
          Да
          Удаляет летучие органические соединения
          Да
          Фильтрация частиц
          99,97% при размере 0,003 мкм
          Фильтрация аллергенов
          99,99%
          Фильтрация вирусов и аэрозолей
          &lt;99,9%
          Фильтр
          Интегрированный воздушный фильтр НЕРА, угольный фильтр и фильтр предварительной очистки

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            • (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
            • (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
            • (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
            • (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
            • (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
            • (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
            • (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
            • (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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