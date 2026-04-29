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Очиститель воздуха серии 1000 Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

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Очиститель воздуха серии 1000Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

FY1700/30

Очиститель воздуха серии 1000 Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

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Инструкции и документация

Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.

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  • 13 July 2026

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