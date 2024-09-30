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FY5030/00
Гигиеничное увлажнение с NanoCloud
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлажняющий фильтр
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Этот увлажняющий фильтр совместим с увлажнителями воздуха серии 5000, включая модель HU5710. Найдите название модели вашего увлажнителя на нижней стороне устройства.
Для оптимальной эффективности работы всегда используйте оригинальные фильтры Philips. Эти фильтры идеально подходят для наших устройств и проходят строжайшие испытания на долговечность, чтобы ваш увлажнитель воздуха Philips стабильно и эффективно работал на протяжении всего срока службы.
Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (1)
Этот увлажняющий фильтр обеспечивает стабильную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию на срок до 6 месяцев.
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Общие характеристики
Вес и размеры
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