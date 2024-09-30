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    • Гигиеничное увлажнение с NanoCloud Гигиеничное увлажнение с NanoCloud Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

      Оригинальный сменный фильтр Увлажняющий фильтр

      FY5030/00

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      Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

      Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)

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      Оригинальный сменный фильтр Увлажняющий фильтр

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      Оригинальный сменный фильтр
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      Оригинальный сменный фильтр

      Увлажняющий фильтр

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      Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

      Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

      • Совместимо с увлажнителями серии 5000
      • До 6 месяцев службы
      • В комплекте: 1 фильтр
      • Оригинальный фильтр Philips
      • Гигиеничная технология NanoCloud
      Для увлажнителей Philips, серия 5000

      Для увлажнителей Philips, серия 5000

      Этот увлажняющий фильтр совместим с увлажнителями воздуха серии 5000, включая модель HU5710. Найдите название модели вашего увлажнителя на нижней стороне устройства.

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Для оптимальной эффективности работы всегда используйте оригинальные фильтры Philips. Эти фильтры идеально подходят для наших устройств и проходят строжайшие испытания на долговечность, чтобы ваш увлажнитель воздуха Philips стабильно и эффективно работал на протяжении всего срока службы.

      Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

      Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

      Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (1)

      До 6 месяцев использования

      До 6 месяцев использования

      Этот увлажняющий фильтр обеспечивает стабильную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию на срок до 6 месяцев.

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключите устройство к приложению Air+ ­и легко заказывайте аксессуары, когда это необходимо.

      • Общие характеристики

        Тип изделия
        Увлажняющий фильтр
        В комплекте
        Фильтр, 1 шт.
        Срок службы
        До 6 месяцев

      • Вес и размеры

        Вес продукта
        0,28 кг
        Длина упаковки
        182 мм
        Ширина упаковки
        180 мм
        Высота упаковки
        220 мм
        Вес в упаковке
        0,39 кг
        Длина изделия
        171 мм
        Ширина изделия
        208 мм
      Badge-D2C

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      • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
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