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HU5710/00
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Гигиеничная борьба с симптомами сухого воздуха благодаря технологии NanoCloud. Создано для защиты вас и ваших близких от вредных бактерий, а также для использования функций ароматерапии, подсветки и удобного управления через приложения.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия 5000
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Сбалансированный уровень влажности обеспечивает более высокое воспринимаемое качество воздуха (1). Этот увлажнитель воздуха разработан для устранения симптомов, возникающих из-за сухости воздуха, таких как сухая кожа и губы, пересыхание носовых проходов, сухость в глазах, першение в горле, насморк и статическое электричество. Также он поможет поддерживать здоровье ваших горшечных растений и создаст более уютную обстановку в доме.
3 скорости работы вентилятора и автоматические режимы обеспечат необходимую эффективность и комфорт. Благодаря скорости увлажнения до 400 мл/ч устройство обеспечит достаточную влажность воздуха в помещении до 56 м² (2,3).
Комфортное дыхание без частого долива воды. Большого резервуара для воды на 4,5 литра хватит на 37 часов непрерывного использования — все ради вашего удобства. Наслаждайтесь максимальным комфортом без необходимости часто доливать воду.
Технология Philips NanoCloud выпускает в воздух самый чистый водяной пар. Частицы воды имеют столь малый размер, что бактериям сложно с ними связаться. Таким образом при увлажнении воздуха в нем оказывается на 99 % меньше бактерий, чем для стандартного ультразвукового увлажнителя(4), что делает это устройство идеальным решением для детских комнат и позволяет использовать его с водопроводной водой.
Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен (5). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.
Не оставьте микробам ни шанса и предотвратите появление мокрых пятен с умным режимом QuickDry (ожидается патент). В нем прибор использует вентилятор для быстрой сушки фильтра, а также датчик для отключения устройства после того, как фильтр высохнет. Все ради более гигиеничного обслуживания фильтра и более длительного срока службы.
Оцените все преимущества ароматерапии с нашим дополнительным аромадиспенсером для увлажнителя воздуха. Он насыщает водяной пар эфирными маслами на ваш выбор для улучшения вашего здоровья и настроения.
Выбирайте более теплое и расслабляющее свечение либо яркую и бодрящую подсветку — этот увлажнитель позволит создать нужную атмосферу с помощью подходящей подсветки.
Крепко спите ночью с оптимальной влажностью воздуха и просыпайтесь бодры как никогда! В ночном режиме устройство работает тихо и эффективно в течение всей ночи. Включите ночник на устройстве, чтобы сделать обстановку в спальне более расслабляющей.
Даже если вы отправились по делам, этот умный увлажнитель воздуха позволит вам управлять его работой дистанционно. Приложение Air+ поддерживает умное управление — меняйте параметры влажности, выбирайте оптимальную подсветку и устанавливайте таймеры и расписания. Когда угодно и где угодно.
Оцените удобный долив воды благодаря дизайну с двумя вариантами пополнения. Снимите крышку и долейте воду в резервуар либо используйте для пополнения боковое отверстие прямо во время работы прибора. Максимальный комфорт и удобство.
Оцените быстрое увлажнение в доме без лишнего энергопотребления. Даже на самой высокой скорости этот увлажнитель потребляет лишь 8 Вт, что даже меньше, чем обычная лампа накаливания. Отлично для планеты, отлично для вас.
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и размеры
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
Страна происхождения
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