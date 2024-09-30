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      Увлажнитель воздуха Серия 5000

      HU5710/00

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      Гигиеничная борьба с симптомами сухого воздуха благодаря технологии NanoCloud. Создано для защиты вас и ваших близких от вредных бактерий, а также для использования функций ароматерапии, подсветки и удобного управления через приложения.

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      Увлажнитель воздуха Серия 5000

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      Увлажнитель воздуха
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      Увлажнитель воздуха

      Серия 5000

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      Гигиеничное увлажнение воздуха

      • Эффективно повышает влажность
      • Гигиеничное увлажнение с NanoCloud
      • Создайте уютную обстановку
      • Легко использовать, удобное управление
      Помогает устранять симптомы сухого воздуха

      Помогает устранять симптомы сухого воздуха

      Сбалансированный уровень влажности обеспечивает более высокое воспринимаемое качество воздуха (1). Этот увлажнитель воздуха разработан для устранения симптомов, возникающих из-за сухости воздуха, таких как сухая кожа и губы, пересыхание носовых проходов, сухость в глазах, першение в горле, насморк и статическое электричество. Также он поможет поддерживать здоровье ваших горшечных растений и создаст более уютную обстановку в доме.

      Эффективен для помещений до 56 м², скорость 400 мл/ч

      Эффективен для помещений до 56 м², скорость 400 мл/ч

      3 скорости работы вентилятора и автоматические режимы обеспечат необходимую эффективность и комфорт. Благодаря скорости увлажнения до 400 мл/ч устройство обеспечит достаточную влажность воздуха в помещении до 56 м² (2,3).

      Непрерывное увлажнение в течение 37 часов

      Непрерывное увлажнение в течение 37 часов

      Комфортное дыхание без частого долива воды. Большого резервуара для воды на 4,5 литра хватит на 37 часов непрерывного использования — все ради вашего удобства. Наслаждайтесь максимальным комфортом без необходимости часто доливать воду.

      На 99 % меньше бактерий: идеально для детской комнаты

      На 99 % меньше бактерий: идеально для детской комнаты

      Технология Philips NanoCloud выпускает в воздух самый чистый водяной пар. Частицы воды имеют столь малый размер, что бактериям сложно с ними связаться. Таким образом при увлажнении воздуха в нем оказывается на 99 % меньше бактерий, чем для стандартного ультразвукового увлажнителя(4), что делает это устройство идеальным решением для детских комнат и позволяет использовать его с водопроводной водой.  

      Не оставляет белой пыли и мокрых пятен на полу и мебели

      Не оставляет белой пыли и мокрых пятен на полу и мебели

      Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен (5). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

      Режим QuickDry для быстрой сушки фильтра (ожидается патент)

      Режим QuickDry для быстрой сушки фильтра (ожидается патент)

      Не оставьте микробам ни шанса и предотвратите появление мокрых пятен с умным режимом QuickDry (ожидается патент). В нем прибор использует вентилятор для быстрой сушки фильтра, а также датчик для отключения устройства после того, как фильтр высохнет. Все ради более гигиеничного обслуживания фильтра и более длительного срока службы.

      Добавляйте эфирные масла и наслаждайтесь расслабляющей ароматерапией

      Добавляйте эфирные масла и наслаждайтесь расслабляющей ароматерапией

      Оцените все преимущества ароматерапии с нашим дополнительным аромадиспенсером для увлажнителя воздуха. Он насыщает водяной пар эфирными маслами на ваш выбор для улучшения вашего здоровья и настроения.

      Комфорт и расслабление с цветной подсветкой

      Комфорт и расслабление с цветной подсветкой

      Выбирайте более теплое и расслабляющее свечение либо яркую и бодрящую подсветку — этот увлажнитель позволит создать нужную атмосферу с помощью подходящей подсветки.

      Ночной режим, тихая работа (макс. 12 дБ(А)) и ночник

      Ночной режим, тихая работа (макс. 12 дБ(А)) и ночник

      Крепко спите ночью с оптимальной влажностью воздуха и просыпайтесь бодры как никогда! В ночном режиме устройство работает тихо и эффективно в течение всей ночи. Включите ночник на устройстве, чтобы сделать обстановку в спальне более расслабляющей.

      Откройте умные функции в приложении Air+.

      Откройте умные функции в приложении Air+.

      Даже если вы отправились по делам, этот умный увлажнитель воздуха позволит вам управлять его работой дистанционно. Приложение Air+ поддерживает умное управление — меняйте параметры влажности, выбирайте оптимальную подсветку и устанавливайте таймеры и расписания. Когда угодно и где угодно.

      Простой долив воды: резервуар для воды с пополнением сверху и сбоку

      Простой долив воды: резервуар для воды с пополнением сверху и сбоку

      Оцените удобный долив воды благодаря дизайну с двумя вариантами пополнения. Снимите крышку и долейте воду в резервуар либо используйте для пополнения боковое отверстие прямо во время работы прибора. Максимальный комфорт и удобство.

      Низкое потребление энергии

      Низкое потребление энергии

      Оцените быстрое увлажнение в доме без лишнего энергопотребления. Даже на самой высокой скорости этот увлажнитель потребляет лишь 8 Вт, что даже меньше, чем обычная лампа накаливания. Отлично для планеты, отлично для вас.

      • Общие характеристики

        Тип изделия
        Увлажнитель воздуха
        Технология
        Увлажнение водяным паром
        Цвет
        Белый / серебристый
        Основной материал
        Пластик
        Подключение к Интернету
        Да
        Зона действия Wi-Fi
        2,4 ГГц
        Емкость резервуара для воды
        4,5 л

      • Технические характеристики

        Датчик влажности
        Да
        Мин. уровень шума
        12 дБ(А)
        Макс. уровень шума
        34 дБ(А)

      • Производительность

        Время работы
        37 часов
        Эффективность увлажнения
        400 мл/ч
        Макс. площадь помещения
        56 м²

      • Удобство использования

        Длина шнура
        1,5 м
        Режимы
        Автоматический режим, ночной режим
        Режимы скорости
        Ночной, средний, быстрый
        Уровни влажности
        30–70 % (с шагом 5 %)
        Таймер
        1–12 часов
        Отчеты о качестве воздуха
        Световое кольцо, числовые
        Интерфейс
        Сенсорный, числовой, LED

      • Функция безопасности

        Автоматическое отключение
        Да
        Оповещение о полном резервуаре для воды
        Да

      • Вес и размеры

        Высота изделия
        378 мм
        Вес продукта
        2,125 кг
        Длина упаковки
        271 мм
        Ширина упаковки
        279 мм
        Высота упаковки
        428 мм
        Вес в упаковке
        3,052 кг
        Длина изделия
        230 мм
        Ширина изделия
        233 мм

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Напряжение
        220–240 В
        Максимальная мощность
        14,1 Вт

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 г
        Срок службы фильтра
        До 6 месяцев

      • Совместимость

        Аксессуары в комплекте 1
        Увлажняющий фильтр
        Аксессуары в комплекте 2
        Ватки для ароматических масел (3 шт.)
        Связанные аксессуары 1
        Увлажняющий фильтр (FY5030)
        Связанные аксессуары 2
        Ватки для ароматических масел (FY5100)

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      Badge-D2C

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      • (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376–390.
      • (2) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2 %.
      • (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
      • (4) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
      • (5) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, CAS TESTING
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