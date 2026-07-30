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Больше не доступен
GC024/10
Предотвращает скопление налета
Подходит для всех утюгов
1 картридж в комплекте
Известковые отложения могут образовать засор в утюге и стать причиной коррозии, которая повреждает прибор. Специальная ионообменная смола внутри фильтра удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, что продлевает срок службы утюга до 4 раз*.
Деминерализация воды IronCare предотвращает скопление налета внутри утюга. Частицы извести не будут блокировать сопла подачи пара, и утюг будет работать эффективнее.
С фильтром IronCare вы сможете легко пополнять резервуар утюга водой. Прорезиненная ручка обеспечит удобный хват прибора.
Награды
Отзывы
Протестировано на серии Philips GC5000 с водой 16,8° dH, только для известкового налета.