Предотвращает повреждения от накипи и коррозии
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого. Узнать обо всех преимуществах
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Предотвращает повреждения от накипи и коррозии
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого. Узнать обо всех преимуществах
Скопление известкового налета может вызвать засорение утюга и появление ржавчины, что приводит к повреждению прибора. Особая ионообменная смола в фильтре удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, до 4 раз увеличивая срок службы утюга*.
Деминерализованная вода из IronCare предотвращает скопление накипи в утюге. Отверстия для пара не блокируются частицами известкового налета, поэтому утюг обеспечивает постоянную мощную подачу пара.
Благодаря фильтру IronCare резервуар прибора для глажения очень легко наполнять водой. Нескользящее покрытие на ручке обеспечивает еще более удобное использование.
Ваша любимая одежда не будет испорчена пятнами от накипи, вытекающей из утюга. Всегда аккуратно выглаженная и чистая одежда для безупречного стиля.
Цвет постепенно изменяется, указывая на срок использования. Картридж необходимо заменить после того, как он станет полностью коричневым.
IronCare подходит для всех приборов для глажения при помощи пара: паровых утюгов, парогенераторов и отпаривателей для одежды от Philips или других производителей.
Специально разработанный картридж обеспечивает быструю фильтрацию воды, поэтому при необходимости можно незамедлительно приступить к глажению. Поместите фильтр IronCare рядом с гладильной доской, чтобы вам не приходилось подходить к раковине для повторного наполнения резервуара утюга.
Срок службы картриджа может быть различным в зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе и от частоты глажения; в среднем 1 картридж прослужит около 3 месяцев.
GC026/00
GC026/30
Легко использовать
Аксессуары в комплекте
Экологичность
Гарантия
Замена
Размер и вес