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  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии
  • Профилактика налета и коррозии

Больше не доступен

IronCareФильтр для воды для утюгов

GC024/10

1 награда

Профилактика налета и коррозии
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.
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Продлевает срок службы утюга в 4 раза*

Профилактика налета и коррозии

  • Предотвращает скопление налета

  • Подходит для всех утюгов

  • 1 картридж в комплекте

Вода на 99 % чище от извести, продлевает срок службы утюга

Вода на 99 % чище от извести, продлевает срок службы утюга

Известковые отложения могут образовать засор в утюге и стать причиной коррозии, которая повреждает прибор. Специальная ионообменная смола внутри фильтра удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, что продлевает срок службы утюга до 4 раз*.

Защищает сопла подачи пара от засоров

Защищает сопла подачи пара от засоров

Деминерализация воды IronCare предотвращает скопление налета внутри утюга. Частицы извести не будут блокировать сопла подачи пара, и утюг будет работать эффективнее.

Прорезиненная ручка для комфортного хвата

Прорезиненная ручка для комфортного хвата

С фильтром IronCare вы сможете легко пополнять резервуар утюга водой. Прорезиненная ручка обеспечит удобный хват прибора.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Протестировано на серии Philips GC5000 с водой 16,8° dH, только для известкового налета.