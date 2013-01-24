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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2905/50
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2905/50
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        С подошвой SteamGlide

        • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2000 Вт
        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Система "капля-стоп"
          Да
          Water tank capacity
          300 ml
          напряжение
          220—240 В
          Product weight
          1,2 kg
          Настройка подачи пара
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Распылитель
          Да
          Мощность (во всех странах)
          2000 W
          Длина шнура питания
          • 1,8 м (за пределами Европы)
          • 1,9 м (в странах Европы)

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8 m

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          до 95 г/мин
          Постоянная подача пара
          До 30 г/мин

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