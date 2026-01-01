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Больше не доступен
GC2905/50
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2000 Вт
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
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