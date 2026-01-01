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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2905/50

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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С подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения