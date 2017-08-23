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Больше не доступен
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Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.
Пар 45 г/мин; паровой удар 190 г
Подошва SteamGlide Plus
Автоотключение и очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.
Награды
4.9
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Діана
23/08/2017
Україна
У цієї продукції чудові функції
Користуємось уже 2 роки,а праска-як нова!Чудові функції та зручний дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Паровой утюг
max041011
27/10/2020
Україна
Чудова праска з відпарюванням
Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
GrigAn
13/11/2019
Україна
Цією праскою чудово прасувати.
Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска