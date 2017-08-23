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  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4517/20

4.9

| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее*, проще, умнее

Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

Посмотреть все преимущества

Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

Быстрее*, проще, умнее

  • Пар 45 г/мин; паровой удар 190 г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2400 Вт

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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4.9

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/08/2017

Україна

Україна

У цієї продукції чудові функції

Користуємось уже 2 роки,а праска-як нова!Чудові функції та зручний дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Паровой утюг

27/10/2020

Україна

Україна

Чудова праска з відпарюванням

Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

13/11/2019

Україна

Україна

Цією праскою чудово прасувати.

Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

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