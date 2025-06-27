КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков

серии 500Машинка для удаления катышков

GC026/80

4.7
| (39) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт

1 награда

Машинка для удаления катышков
Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
ComfortTouch Plus

ComfortTouch Plus
Отпариватель для одежды

GC558/30

Машинка для удаления катышков

Машинка для удаления катышков

GC026/30

серии 500

серии 500
Машинка для удаления катышков

GC026/00

Новая жизнь для вашей одежды

Машинка для удаления катышков

  • Удаляет катышки

  • Подходит для всех типов тканей

  • В комплекте 2 батареи Philips типа AA

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.7

из 5

39

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

1

27/06/2025

Україна

Україна

Отличная штука для дома

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

06/11/2024

Україна

Україна

Чудово виконує свої функції

Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

28/10/2024

Україна

Україна

Чудова машинка для видалення ковтунців

Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.