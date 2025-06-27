Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Удаляет катышки
Подходит для всех типов тканей
В комплекте 2 батареи Philips типа AA
Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.
Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды
Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.
Награды
4.7
из 5
39
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
27/06/2025
Україна
Отличная штука для дома
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Monja85
06/11/2024
Україна
Чудово виконує свої функції
Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
HappyHappyLife
28/10/2024
Україна
Чудова машинка для видалення ковтунців
Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців