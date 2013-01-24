  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Azur

    Паровой утюг

    GC4845/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
      -{discount-value}

      Azur Паровой утюг

      GC4845/15
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все Паровой утюг

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Итого:

        Совершенство формы

        с термоизолированным коробом для хранения

        • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 160г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • Очистка от накипи
        • 2400 Вт
        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        2400 Вт для быстрого нагрева

        2400 Вт для быстрого нагрева

        2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

        Паровой удар до 160 г

        Паровой удар до 160 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2.5 m

        • Легко использовать

          Система "капля-стоп"
          Да
          Water tank capacity
          350 ml
          Термоустойчивый короб для хранения
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Паровой удар
          160 g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          SteamGlide Plus
          Система автоотключения
          Да
          Длина шнура питания
          2,5 m
          Распылитель
          Да
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips