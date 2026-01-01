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Больше не доступен
GC4890/02
Утюг мощностью 2600 Вт
Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.
Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
Подошва Anodilium
Система автоотключения
2600 Вт
Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
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