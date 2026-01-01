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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4890/02

1 награда

Утюг мощностью 2600 Вт

Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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Мощный утюг с увеличенной подачей пара

Утюг мощностью 2600 Вт

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва Anodilium

  • Система автоотключения

  • 2600 Вт

Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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