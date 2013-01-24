Простой, быстрый и эффективный
Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
Простой, быстрый и эффективный
Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Технические характеристики
Вес и габариты