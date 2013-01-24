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Глажение с паром под давлением

GC6310
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Глажение с паром под давлением

    GC6310
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Глажение с паром под давлением

    Простой, быстрый и эффективный

    Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.

    Простой, быстрый и эффективный

    Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Глажение с паром под давлением

    Простой, быстрый и эффективный

    Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.

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      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Постоянная подача пара до 85 г/мин

      Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Блокирование кнопки выпуска пара
        Управляемая очистка от накипи
        Easy Rinse
        Длина шнура
        1,9  м
        Длина шланга
        1,7  м
        Безопасен в использовании
        Автоматическая защита от перегрева
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Подошва
        Оптимальная система отверстий

      • Легко использовать

        Управление
        Индикатор нагрева
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность бойлера
        1250
        Частота
        50—60
        Потребляемая мощность утюга
        800
        Время нагревания
        8
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        276 X 332 X 412
        Вес продукта
        6,06
        Вес футляра для переноски
        0,71

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