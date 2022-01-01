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    Hairclipper series 3000

    Машинка для стрижки волос

    HC3525/15
    Общая оценка / 5
    • Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка
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      Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

      HC3525/15
      Общая оценка / 5

      Постоянная мощность, простая стрижка

      С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

      Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

      Постоянная мощность, простая стрижка

      С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

      Постоянная мощность, простая стрижка

      С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

      Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

      Постоянная мощность, простая стрижка

      С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        Машинка для стрижки волос

        Итого:

        Постоянная мощность, простая стрижка

        Технология DuraPower для увеличения ресурса аккумулятора

        • Самозатачивающиеся металлические лезвия
        • 13 установок длины
        • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
        Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

        Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

        Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.

        Самозатачивающиеся металлические лезвия

        Самозатачивающиеся металлические лезвия

        Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

        Разные установки длины

        Разные установки длины

        Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

        Подравнивание бороды и щетины

        Подравнивание бороды и щетины

        Электрические машинки для стрижки волос легко подровняют бороду или щетину; регулируемый гребень для бороды предлагает 12 установок длины от 1 до 23 мм с шигом 2 мм, однако стричь волосы можно и без насадки — до длины 0,5 мм.

        8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

        8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

        Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

        Удобный эргономичный дизайн

        Удобный эргономичный дизайн

        Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

        Лезвия не требуют смазки

        Лезвия не требуют смазки

        Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

        Гарантия для защиты покупателя

        Гарантия для защиты покупателя

        Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

        • Режущая система

          Гребень
          • Регулируемый гребень для волос
          • Дополнительный гребень для бороды
          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Режущий блок
          Самозатачивающиеся металлические лезвия
          Ширина ножа
          41 мм
          Диапазон настроек длины
          От 0,5 до 23 мм
          Количество установок длины
          13
          Регулировка (шаг изменения длины)
          По 2 мм

        • Удобство использования

          Очистка
          • Съемный режущий блок
          • Моющиеся лезвия
          Ручка
          Эргономичное покрытие и удобная ручка
          При работе
          Питание от сети и от аккумулятора

        • Удобство использования

          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Не нуждается в обслуживании
          Смазка лезвий не требуется

        • Питание

          Время работы
          45 минут
          Гарантия 2 года
          Да
          Зарядка
          8 часов для полной зарядки
          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор

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