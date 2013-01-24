Выбирайте из 28 установок длины с помощью колеса регулировки: от 0,5 до 28 мм

Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм.