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Hairclipper series 7000

Моющаяся машинка для стрижки волос

HC7650/15
Общая оценка / 5
  • Быстрая ровная стрижка Быстрая ровная стрижка Быстрая ровная стрижка
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    Hairclipper series 7000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    HC7650/15
    Общая оценка / 5

    Быстрая ровная стрижка

    Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 7000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    Быстрая ровная стрижка

    Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая ровная стрижка

    Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 7000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    Быстрая ровная стрижка

    Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая ровная стрижка

      Стрижка волос в 2 раза быстрее*

      • Технология Trim-n-Flow PRO
      • 28 установок длины (0,5–28 мм)
      • 90 минут работы после 1 часа зарядки
      • 100 % моющийся прибор
      Стрижка волос в 2 раза быстрее*

      Стрижка волос в 2 раза быстрее*

      Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.

      Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее

      Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее

      Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.

      Выбирайте из 28 установок длины с помощью колеса регулировки: от 0,5 до 28 мм

      Выбирайте из 28 установок длины с помощью колеса регулировки: от 0,5 до 28 мм

      Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм.

      До 90 минут автономной работы

      До 90 минут автономной работы

      Мощный аккумулятор обеспечивает до 90 минут автономной работы после 1 часа зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования.

      100 % моющийся прибор** для простоты очистки

      100 % моющийся прибор** для простоты очистки

      Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии.

      Режим Turbo для дополнительной мощности при стрижке густых волос

      Режим Turbo для дополнительной мощности при стрижке густых волос

      При нажатии кнопки турборежима мотор начнет работать быстрее, что позволит стричь даже густые волосы.

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Машинка для стрижки Series 7000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко перемещать устройство во время стрижки.

      Отсутствие ухода экономит время и силы

      Отсутствие ухода экономит время и силы

      Сэкономьте время и силы благодаря долговечным самозатачивающимся лезвиям, которые останутся острыми даже после 5 лет использования. Машинка является 100 % моющейся**, что позволяет легко и быстро чистить ее проточной водой.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Насадка-гребень 2 мм для щетины

      Насадка-гребень 2 мм для щетины

      Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки волос и/или подравнивания бороды.

      В набор парикмахера входят футляр для хранения, ножницы и расческа для укладки

      В набор парикмахера входят футляр для хранения, ножницы и расческа для укладки

      В набор парикмахера входит накидка для минимальной уборки после стрижки, ножницы, расческа для укладки и прочный чехол для хранения машинки и аксессуаров.

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

      Технические характеристики

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Гребень
        • 1 гребень для бороды
        • 2 гребня для волос, длинный и короткий
        Карта памяти
        Дорожный футляр
        Использование
        Набор парикмахера

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Количество установок длины
        28
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 1  миллиметра
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Диапазон настроек длины
        От 0,5 до 28  миллиметра

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        100 % моющийся прибор**
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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