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  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас
  • Идеальная стрижка специально для вас

Машинка для стрижки волоссерии 9000

HC9420/15

Идеальная стрижка специально для вас
Машинка для стрижки волос Philips 9000 обеспечивает идеальную стрижку с учетом ваших особенностей. Оцените 400 установок длины и титановые лезвия для максимальной точности и мощности — всегда идеальный результат для густых и тонких волос.
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+ Дополнительный сервис

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

с гребнями с электрорегулировкой

Идеальная стрижка специально для вас

  • Самозатачивающиеся металлические лезвия

  • 60 установок длины

  • 120 минут работы после 1 часа зарядки

  • До 5 лет гарантии

60 установок длины с моторизованными кнопками

60 установок длины с моторизованными кнопками

Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

Остаются острыми, как и в день покупки, без смазки

Остаются острыми, как и в день покупки, без смазки

Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

Функция памяти запоминает ваши любимые настройки

Функция памяти запоминает ваши любимые настройки

Всегда идеальная стрижка. Функция памяти на этой умной машинке для стрижки волос запоминает 3 самые частые установки длины, чтобы вам было еще проще поддерживать свой идеальный образ.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 