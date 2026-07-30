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Расширенная гарантия 3 года
HC9420/15
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Самозатачивающиеся металлические лезвия
60 установок длины
120 минут работы после 1 часа зарядки
До 5 лет гарантии
Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
Всегда идеальная стрижка. Функция памяти на этой умной машинке для стрижки волос запоминает 3 самые частые установки длины, чтобы вам было еще проще поддерживать свой идеальный образ.
Отзывы
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году