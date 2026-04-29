КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Машинка для стрижки волос серии 9000

Поддержка

Машинка для стрижки волоссерии 9000

HC9420/15

Машинка для стрижки волос серии 9000

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.9 kB
  • 13 August 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 422.9 kB
  • 18 April 2022

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь