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Бутербродница

HD2383
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов
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    Бутербродница

    HD2383
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Бутербродница

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

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      Бутербродница для быстрого приготовления любимых бутербродов

      • Черный
      • МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри бутерброда

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри бутерброда

      Вырезанные уплотнительные пластины внутри бутербродницы Philips скрепляют ингредиенты.

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Переключатель вкл./выкл. (для Европы)
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        700  Вт
        Напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        металлик/черный
        Размеры (Д x Г x В)
        249 x 243 x 101  мм

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