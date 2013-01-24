Простое приготовление бутербродов
Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление бутербродов
Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление бутербродов
Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление бутербродов
Вы сможете быстро приготовить вкусные бутерброды благодаря новой мощной высокотемпературной бутерброднице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах
Вырезанные уплотнительные пластины внутри бутербродницы Philips скрепляют ингредиенты.
Удобное хранение в вертикальном положении.
Ненагревающаяся ручка.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна